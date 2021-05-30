Тюменцам следует в течение трех лет построить дом на купленном участке земли

При покупке земельного участка в Тюменской области для строительства жилого дома следует учитывать, что возвести дом нужно будет в течение трех лет. Иначе можно будет получить штраф.

Как рассказала начальник отдела государственного земельного надзора Управления Росреестра по Тюменской области Наталия Калинина, неиспользование участка в указанных целях и установленных сроках является нарушением земельного законодательства.

"За это нарушение установлена ответственность в виде штрафа, рассчитываемого от кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 20 тысяч рублей для граждан и не менее 400 тысяч рублей для юридических лиц", - прокомментировала она.

Поэтому специалисты рекомендуют перед покупкой участка рассчитать свои возможности для дальнейшего строительства, пишет "Тюменская область сегодня".