В Тюменской области ввели в эксплуатацию более 100 тыс. квадратов жилья

Более 114 тыс. квадратных метров жилья ввели в эксплуатацию в Тюменской области за первый квартал 2021 года. Из них 102 тыс. квадратов пришлось на индивидуальное жилищное строительство, передает Росстат.

Как сообщили в главном управлении строительства региона, это результат реализации национального проекта "Жилье и городская среда". Руководитель ведомства Павел Перевалов подчеркнул, что в Тюменской области сохраняется позитивная тенденция по выдаче разрешений на строительство, застройщики готовы реализовывать новые проекты.

"Это означает, что к концу года мы достигнем целевого показателя по вводу в 1 млн 560 тысяч квадратных метров жилья, установленный для Тюменской области нацпроектом", - прокомментировал он.

