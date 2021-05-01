В Тюменской области ввели в эксплуатацию более 100 тыс. квадратов жилья

09:47 01 мая 2021
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Более 114 тыс. квадратных метров жилья ввели в эксплуатацию в Тюменской области за первый квартал 2021 года. Из них 102 тыс. квадратов пришлось на индивидуальное жилищное строительство, передает Росстат.

Как сообщили в главном управлении строительства региона, это результат реализации национального проекта "Жилье и городская среда". Руководитель ведомства Павел Перевалов подчеркнул, что в Тюменской области сохраняется позитивная тенденция по выдаче разрешений на строительство, застройщики готовы реализовывать новые проекты.

"Это означает, что к концу года мы достигнем целевого показателя по вводу в 1 млн 560 тысяч квадратных метров жилья, установленный для Тюменской области нацпроектом", - прокомментировал он.

Теги: жилье , ИЖС , нацпроекты , строительство , строительство жилья
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