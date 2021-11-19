Александр Моор предложил включить ИЖС в программу комплексного развития территорий

Включить индивидуальное жилищное строительство в программу комплексного развития территорий губернатор Тюменской области Александр Моор предложил на семинаре-совещании "Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства до 2030 года", сообщает Оперштаб.

"Почти 70% граждан, которые хотели бы улучшить свои жилищные условия, не против иметь собственное индивидуальное жилье <...> Здесь мы видим большие возможности расширения применения такого инструмента, как комплексное развитие территорий (КРТ). Совершенно точно этот инструмент позволит расселять не только аварийное жилье, но и позволит реновировать города с вовлечением в реновацию территорий, которые застроены не очень презентабельно", - отметил глава региона.

Накануне в Москве главы регионов обсуждали будущее строительной отрасли, снижение административных барьеров, сокращение инвестиционно-строительного цикла и цифровизацию отрасли. Тюменский губернатор особый акцент сделал на вопросах, связанных с расселением аварийного и ветхого жилья. ПО его мнению, в их решении есть большие возможности в расширении такого инструмента как комплексное развитие территорий. Он может быть использован для вовлечения в реновацию городов дополнительных территорий.