Замгубернатора объяснил, что мешает развитию городской электрички

По словам заместителя губернатора Тюменской области Евгения Заболотного, развитие городской электрички в областном центре замедлено по той причине, что на железной дороге весьма загружено направление Екатеринбург-Тюмень. Согласно цитате, которую приводит газета "Гудок", чиновник считает, что:

Надо строить отдельный путь, чтобы началось регулярное движение.

Напомним, городская электричка начала курсировать летом 2014 года. Время в пути составляет от 40 до 60 минут - строительство отдельного пути позволило бы сократить путешествие из Войновки в Утяшево до 25-30 минут. Интересно, что у Свердловской железной дороги есть реальный опыт того, как третий путь увеличивает пропускную способность транспортных отрезков. Речь об участке Косулино-Баженово.

Газета подтверждает, что участок Екатеринбург-Тюмень является наиболее загруженным на Транссибе. Одной из мер, которая призвана уменьшить нагрузку на него, считается строительство Северного широтного хода. Он позволит Ямало-Ненецкому округу (где сейчас бурно развивается нефтедобыча) получить альтернативный выход к морским портам Архангельска, Мурманска и Санкт-Петербурга.