Лучше всех в лапту играют жители Тюменского и Ярковского районов

Чемпионат Тюменской области по лапте среди мужских команд а стадионе ДЮСШ Ярковского района собрал 9 команд из Тюменского, Ярковского, Упоровского, Бердюжского, Абатского районов.

По итогам сыгранных матчей победу одержала команда МАУ ЦФСР "Олимпия – 1" Тюменского района, на втором месте команда МАУ ЦФСР "Олимпия – 2" Тюменского района, на третьем – команда Ярковского муниципального района.

"Все команды показали достойный уровень игры. Но особое внимание привлекли к себе юниоры Ярковского и Тюменского районов, которые сыграли наравне со взрослыми. Ребятам, прошедшим отбор в областную сборную, предстоит выступить на первенстве России среди юниоров и юниорок в конце августа в Удмуртии. Кроме того, по итогам этого чемпионата мы отобрали спортсменов во взрослую сборную, которая примет участие на чемпионате России в сентябре в Анапе и на Кубке России у нас, в поселке Боровском, с 17 по 24 июля", - рассказал заместитель президента федерации лапты Тюменской области Игорь Лукин.