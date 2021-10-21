В Тюмени все спортивные мероприятия из осеннего плана перенесли на более поздние сроки

09:15 21 октября 2021
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

️Все физкультурные и спортивные мероприятия, запланированные в период с 21 октября по 30 ноября согласно календарному плану на 2021 год, перенести на более поздний срок, сообщили в региональном департаменте физкультуры, спорта и допобразования.

Перенос соревнований объяснили стремлением предотвратить распространение COVID-19, в связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе.

Теги: коронавирус , соревнования
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Ноябрь, 2021