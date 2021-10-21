В Тюмени все спортивные мероприятия из осеннего плана перенесли на более поздние сроки

️Все физкультурные и спортивные мероприятия, запланированные в период с 21 октября по 30 ноября согласно календарному плану на 2021 год, перенести на более поздний срок, сообщили в региональном департаменте физкультуры, спорта и допобразования.
Перенос соревнований объяснили стремлением предотвратить распространение COVID-19, в связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе.
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