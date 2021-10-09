В Заводоуковске открылся новый бассейн для спортсменов и горожан

Фото: ГАУ ТО "ОСШОР"

В Заводоуковске 16 сентября свою работу начал полностью оборудованный для спортивных соревнований и тренировочного процесса бассейн "Жемчужина Юрского моря".

В рамках методического выезда новый спортивный объект посетили директор ГАУ ТО "ОСШОР" Михаил Паутов, вице-президент "Федерации плавания Тюменской области" Владислав Костылев и тренер по резерву сборных команд Тюменской области по плаванию Дмитрий Фабричников.

В новом бассейне 6 дорожек длиной 25 метров и глубиной от 180 до 220 сантиметров. Также в здании расположены фитнес-зал и кафе. Работа бассейна рассчитана не только на спортсменов, но и на обычных горожан всех возрастов.

"Бассейн стал хорошим подарком для жителей Заводоуковска. Надеемся, что в скором времени комплекс примет первые соревнования и станет хорошим мотиватором для граждан к систематическим занятиям спортом", - отмечает Михаил Паутов.