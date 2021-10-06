Впервые в Тобольске состоялся Межрегиональный Чемпионат Тюменской области по бодибилдингу, фитнесу и силовым видам спорта

Фото: пресс-служба Федерации бодибилдинга Тюменской области

В минувшие выходные, 2 и 3 октября, в Тобольске, в СК "Центральный", собрались сильнейшие атлеты, чтобы побороться за Кубок главы города. В течение двух дней атлеты демонстрировали свое мастерство.

Чемпионат собрал в Тобольске более 150 спортсменов из семи регионов. Абсолютным чемпионом по бодибилдингу стал Юрий Романов и получил Кубок главы города Тобольска из рук Максима Афанасьева. Также организаторы вручили спортсмену сертификат на 100 000 руб.

Абсолютными чемпионами стали: в категории "Классический бодибилдинг" Егор Левкин, в номинации "Пляжный бодибилдинг" – Артём Терентьев, Анна Фирсова в категории "Бодифитнес", а Марина Галбурэ в категории "Фитнес-бикини".

Во второй день состоялся Фестиваль силовых видов спорта, ведущий – Михаил Кокляев – спортсмен силовых видов, 8-кратный чемпион России по тяжелой атлетике в весовой категории свыше 105 кг и обладатель абсолютного рекорда России в становой тяге - 417,5 кг.

Абсолютным чемпионом Фестиваля силовых видов спорта стал тоболяк Олег Мелентьев, получил Кубок главы города и сертификат на 50 тысяч рублей.

Организаторы: Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, Федерация бодибилдинга Тюменской области, Администрация города Тобольска.