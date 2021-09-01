В Заводоуковске готовят к открытию спортивный бассейн

18:29 01 сентября 2021
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У заводоуковской спортшколы появится новый 25-метровый бассейн, работы на объекте планируется завершить 7 сентября этого года. 

Помимо бассейна на шесть дорожек, в здании оборудуют фитнес-зал и кафе.

"Решение о строительстве бассейна в Заводоуковске приняли сами жители в ходе рейтингового голосования. Спортивный объект построен в сжатые сроки и с высоким качеством. Уверен, что уже в сентябре здесь пройдут первые заплывы", - отметил губернатор Александр Моор при осмотре объекта.

В бассейне смогут заниматься не только спортсмены, но другие жители городского округа, помещения обустроены с учетом доступности для людей с ограниченными возможностями здоровья, сообщили в Оперштабе. 

Теги: Александр Моор , бассейн , Заводоуковск
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