Чемпионат России по бодибилдингу соберет в Тюмени сильнейших спортсменов

Фото из личного архива Натальи Проскуряковой

В октябре в Тюмени состоятся Чемпионат и Первенство России по бодибилдингу. Соревнования пройдут с 20 по 25 октября в Доме культуры "Нефтяник" по адресу ул. Осипенко 1.

Организаторами запланирована по-настоящему насыщенная программа соревнований. В течение шести дней спортсмены смогут проявить себя во множестве дисциплин, среди которых – классический бодибилдинг, бодифитнес, фитнес-бикини, классик физик, атлетический и артистический бодибилдинг, смешанные пары и многие другие.

Кроме того, в рамках Чемпионата России состоится международный судейский семинар по бодибилдингу и фитнесу под руководством Павла Филлеборна – председателя судейского комитета IFBB. По итогам всем участникам семинара будут выданы сертификаты международного образца.

"Чемпионат обещает быть зрелищным и ярким – на нем соберутся сильнейшие спортсмены России. Мы приглашаем к участию в соревнованиях бодибилдеров разных возрастных категорий: от самых юных спортсменов до взрослых профессионалов. Соревнования помогут выявить кандидатов для отбора в сборные команды России для подготовки к международным спортивным чемпионатам и участия в них от имени Российской Федерации", - рассказывает заслуженный мастер спорта России, двукратная чемпионка мира, пятикратная чемпионка России, судья международной категории Наталья Проскурякова.

Оценивать подготовку спортсменов будут настоящие профессионалы. Главный судья Чемпионата и Первенства России по бодибилдингу Наталья Проскурякова – судья высшей категории, город Тюмень. Главный секретарь соревнований – Наталья Михайлова, судья ВК, город Санкт-Петербург. Помощник главного секретаря – Дарья Трифонова, судья первой категории, город Екатеринбург. Председатель Судейской коллегии ФББР – Владимир Литвинов, судья ВК, город Брянск.

Победители и призеры соревнований будут награждены кубками, медалями и дипломами. Абсолютные победители получат специальные кубки, золотые медали и дипломы. Кроме того, награды будут вручены тренерам чемпионов за воспитание победителей среди взрослых категорий и абсолютного победителя среди юниоров в бодибилдинге. Спортсмен, добившийся в текущем сезоне наибольшего прогресса в дисциплине "бодибилдинг" среди мужчин, получит особый приз Президента ФББР – "Приз прогресса".