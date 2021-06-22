Олимпийская чемпионка Луиза Носкова поделилась своим опытом вакцинации от коронавируса

Фото: личная страница Луизы Носковой в Instagram

Олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта по биатлону, президент Олимпийского Совета Тюменской области и директор Областной спортшколы олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону Луиза Носкова рассказала о своем опыте вакцинации от коронавирусной инфекции.

- Я приняла решение вакцинироваться, потому что у меня активный образ жизни: часто участвую в мероприятиях, проектах. Поэтому для меня было важно исключить максимально болезнь. Привилась первым компонентом в марте, второй поставила в День смеха, 1 апреля. В первый день немного "штормило", были симптомы общего недомогания, температура была в норме. Но я ожидала это состояние, потому что регулярно прививаюсь и от гриппа, поэтому вакцинироваться не боялась. На второй день самочувствие улучшилось. Сейчас бодра, весела, активна, - цитирует Луизу Николаевну "Тюменская область сегодня".

По словам спортсменки, результаты анализа на антитела показали, что отзыв организма на вакцину хороший. Тем не менее, Олимпийская чемпионка продолжает сейчас носить маски и соблюдает все профилактические предписания.

- Я понимаю, что поставленная прививка — это не значит, что я не заболею, но если такое случится, перенесу вирус легче. Сомневающимся я бы советовала не бояться, а подойти к этому вопросу с умом и проконсультироваться с врачом. А скептикам нужно хорошо подумать о том, что вакцинированные даже если и болеют, то в более легкой форме. Нужно выбирать жизнь! А кроме того, нужно подумать и о близких — людях более старшего поколения или с хроническими заболеваниями — чтобы не навредить им. Их должны окружать здоровые люди, - рассказала Луиза Носкова в интервью "Тюменской области сегодня".

Она также отметила, что ее 30-летний сын тоже уже привился и чувствует себя отлично.