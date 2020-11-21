Тюменские футболисты после турнира в Испании выйдут на матч с КПРФ

Фото пресс-службы МФК "Тюмень"

Матчи между МФК "Тюмень" и КПРФ пройдут в подмосковном Климовске 23 и 24 ноября в рамках 4-го тура чемпионата России. Обе команды вернулись с "Финала четырех" Лиги чемпионов, который проходил в Испании.

В финал, который проходил в Барселоне, вышли две российские и две испанские команды. "Тюмень" уступила КПРФ в борьбе за бронзовые медали. Из-за этого турнира встречи в рамках Париматч-Суперлиги были перенесены. И теперь команды готовы вновь выйти на поле.

Борьба ожидается напряженная, ведь команды уже сейчас соседствуют в турнирной таблице. Оба клуба набрали по 24 очка. "Коммунисты" при этом сыграли 8 игр, и во всех оказались победителями, тюменские футболисты – 10 игр, 8 из которых закончились победой и 2 – поражением, пишет "Вслух.ру".

Посде МФК "Тюмень" вернется домой, где проведет ответный поединок четвертьфинала Кубка России с самарским "Динамо". Первая игра – на паркете соперника – состоялась 19 ноября, тюменцы одержали победу со счетом 4:2.