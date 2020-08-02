Тюменский футбольный клуб поборется за победу в плей-офф

Источник фото: Ассоциация мини-футбола России

Плей-офф Париматч – Чемпионата России по мини-футболу сезона 2019/20 годов возобновляется 1 августа. В играх примет участие МФК "Тюмень", который провел тренировочные игры с "Синарой" в Екатеринбурге на прошлой неделе.

Два матча "дома" и два матча "на выезде" предстоит провести командам к ¼ финала. Каждая из серий плей-офф длится до трех побед одной из команд, а победитель выходит в следующий раунд. В рамках ¼ финала "Динамо Самара" провел игру с МФК "Тюмень" 1 и 2 августа, матчи прошли при пустых трибунах. Матчи "на выезде" состоятся 5 и 6 августа, 9 августа может быть организован дополнительный пятый матч при необходимости. Полуфинальные матчи стартуют 13 августа, финал и серия за 3 место начнутся с 25 августа.

Бороться за выход в ½ финала будут и такие команды, как: КПРФ (Москва) и "Ухта", "Синара" (Екатеринбург) и "Норильский никель" (Норильск), "Газпром-Югра" (Югорск) и "Новая генерация" (Сыктывкар). По словам главного тренера Игоря Путилова, в данный момент сложно выделить фаворита: зачастую предполагают одних, а на деле ими оказываются другие. Такая ситуация характерна для плей-офф. На данный момент все равны, неизвестно, кто в какой форме выйдет после паузы, каждая пара непредсказуема. Можно будет сказать, кто и как сработал, после первого раунда. Главный тренер также отметил, что тренерский штаб доволен подготовительной работой и тренировочными матчами МФК "Тюмень".

Тюменский клуб является действующим чемпионом России, благодаря чему получил возможность принять участие в Лиге чемпионов УЕФА по мини-футболу. В полуфинале МФК "Тюмень" сыграет с испанским клубом "Эль Посо". Матчи состоятся в Барселоне с 8 по 11 октября, пишет "Вслух.ру".