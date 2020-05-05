Парашютисты Тюмени подготовились к предстоящему сезону

Тюменские парашютисты занимаются подготовкой к открытию летнего сезона. У спортсменов хватило времени на то, чтобы привести себя в хорошую форму и подготовить парашюты и экипировку.

Руководитель федерации парашютного спорта Тюменской области, мастер спорта, участник сборной России по пара-ски Евгений Иванов рассказал, что с конца марта по май лётное поле в нерабочем состоянии, это режим межсезонья. Во время самоизоляции парашютисты в домашних условиях занимались общефизической подготовкой, а уже в мае начинаются полеты и парашютные прыжки. Спортсмены ждут снятия режима самоизоляции, чтобы начать активно готовиться к соревнованиям.

Чемпионат Тюменской области по парашютному спорту в этом году назначен на 29-31 мая. Места соревнований остались без изменений – это аэродром авиационно-спортивного клуба Ялуторовска и уватский аэродром клуба "Высота". Ожидается, что участие примут спортсмены с юга Тюменской области: Ялуторовска, Тюмени, Ишима, Увата. Также постоянными участниками чемпионата становятся команды из Сургута, Нижневартовска, Мегиона, а в последние годы активное участие в соревнованиях принимают парашютисты из Екатеринбурга и Нижнего Тагила, пишет ИА "Тюменская линия".

По словам Евгения Иванова, на лето запланирован большой календарь соревнований. За время самоизоляции, в период межсезонья парашютисты успели подготовить спортивное снаряжение, проверили и отремонтировали по необходимости материально-техническую базу. Мастер спорта отмечает, что для тренировок на земле было много времени, а теперь не терпится в небо.

Напомним, Федерация парашютного спорта Тюменской области была создана в 2008 году. 45 человек входят в федерацию. Сборные парашютистов Тюменской области неоднократно становились победителями и призерами всероссийских соревнований.