Парашютисты тюменского клуба ДОСААФ выступят на открытии соревнований #СпецоперацияЛед

Фото АСК-ДОСААФ Тюменской области

Лучшие парашютисты Тюменского авиационно-спортивного клуба ДОСААФ России выполнят показательные прыжки на лед реки Тура в районе Моста влюбленных на открытии соревнований #СпецоперацияЛед, которая состоится 23 февраля. Старт мероприятия в 14:00.

Как сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области, в составе группы парашютистов выступят мастера спорта России по парашютному спорту Максим Фадеев, Игорь Новопашин и Сергей Русаков, один из ветеранов тюменского парашютного спорта, кандидаты в мастера спорта Владимир Аталыков и Геннадий Анашин. На счету каждого из спортсменов - более тысячи прыжков с парашютом.

Спортсмены совершат прыжки с высоты 1200 метров над тюменской набережной с флагами Российской Федерации, Тюменской области, ДОСААФ России и ЗАО "ЮТэйр", который предоставил для участия в мероприятии самолет АН-2.

Своим выступлением парашютисты поддержат соревнования #СпецоперацияЛед, направленные на популяризацию службы в полиции и обеспечение безопасности на дорогах региона.