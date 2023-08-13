Тюменка стала призером Кубка страны по парашютному спорту

Тюменская спортсменка София Цымбал стала серебряным призером Кубка России по парашютному спорту в дисциплине "Аэротруба Акробатика вертикальная – четверки".

Сейчас девушка тренируется и выступает в составе сборной команды Свердловской области.

Аэротрубный спорт – отдельное направление парашютного спорта. Первый в истории Чемпионат Мира в аэротрубе прошел в 2015 году, а с 2017 года аэротрубные дисциплины официально признаны министерством спорта России и включены во Всероссийский реестр видов спорта. "Аэротруба Акробатика вертикальная – четверки" - это дисциплина, в которой четыре спортсмена за 35 секунд должны построить в заданном порядке в вертикальной плоскости наибольшее количество определенных правилами фигур.

София – первая и пока единственная спортсменка в Тюменской области, которая выполнила норматив мастера спорта международного класса по парашютному спорту в дисциплине.

По материалам департамента по спорт у и молодежной политике администрации города Тюмени