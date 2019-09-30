Дзюдоистка Любовь Орлова из Тюменской области выиграла бронзу на первенстве мира

В городе Алматы на первенстве мира по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет медаль в составе сборной России завоевала спортсменка из Тюменской области Любовь Орлова.

На татами состоялись поединки 13 смешанных команд в шести весовых категориях: до 48, до 63, свыше 63, до 60, до 81, свыше 81 кг.

Сборная России провела три поединка в формате "стенка на стенку". В первой встрече наши соотечественники со счетом 4:3 выиграли у спортсменов из Бразилии. Затем за выход в финал уступили дзюдоистам из Азербайджана — 3:4. И в схватке за бронзу россияне одержали верх над спортсменами из Узбекистана со счетом 4:0.

В весовой категории свыше 63 кг боролась спортсменка Центра олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" и тобольской школы "Лидер" Любовь Орлова. Свою встречу против азербайджанской дзюдоистки Нармин Амирли воспитанница тренера Алексея Кочетова выиграла досрочно, сделав сопернице "ваза-ари", а затем "иппон".

В итоговом протоколе победителем среди смешанных команд стала сборная Японии, второе место завоевала команда Азербайджана, третьи места заняли представители России и Турции.