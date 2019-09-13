Тюменские спортсмены расскажут, как спартакиады помогают познавать малую родину

Фото: ГАУ ТО ОСШОР

Старт XXIII Спартакиады учащихся Тюменской области 2019 – 2020 годов, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, анонсируют в Тюмени.

Подробную информацию представят на пресс-конференции, которая состоится 18 сентября в 11:00 в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81, Областной дом журналистов).

Основным спикером станет отличник физической культуры РФ, директор ГАУ ТО "ОСШОР" Михаил Паутов. Он расскажет о том, как Спартакиады помогают познавать малую родину, а также представит итоги ХХII Спартакиады учащихся Тюменской области и IX летней Юношеской Спартакиады учащихся России 2019 года.

С журналистами также встретятся спортсмены, победители и призеры Всероссийских и Международных соревнований: дзюдоистка Ольга Деметьева, скалолаз Сергей Рукин, представитель конного спорта Илья Похомов и пловец Арсений Чивилев. Они поделятся впечатлениями о последних масштабных состязаниях, выскажут мнение о развитии своих видов спорта в Тюменской области, а также ответят на вопросы.

Областная спортивная школа олимпийского резерва ведет свою историю с 1968 года. За полвека тренеры воспитали сотни спортсменов, которые сумели добиться высоких результатов на региональном, федеральном, международном уровне. Только за последние пять лет воспитанники ОСШОР приносили в "копилку" учреждения более 350 медалей различного достоинства ежегодно.

Образовательные программы реализуются по направлениям: легкая атлетика, лыжные гонки, фигурное катание, биатлон, гребной слалом, плавание, баскетбол, волейбол, настольный теннис, скалолазание, спортивное ориентирование. Также ведется планомерная организационно-методическая работа с учреждениями дополнительного образования детей Тюменской области.