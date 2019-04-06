В Тюмени проходит бесплатный интенсив по трюкам на самокатах

16:14 06 апреля 2019
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pixabay.com

Бесплатный образовательный интенсив по кикскутеру проходит в тюменском скейтпарке SibSub (ул. Аккумуляторная, 1, стр 1) на этой неделе. Наставники из Москвы, Юрий Акимов и Константин Козлов, рассказывают и показывают участникам множество интересных трюков на самокатах.

Мероприятие проводится в рамках грантового проекта SibSub New Skills при поддержке департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политики Тюменской области, сообщает "Мой Портал".

В скейтпарке молодые люди работают как с обычными детьми, так и с теми, кто требует особого внимания, а также воспитанниками детским домов и многими другими.

"Подросткам очень часто нужно выразить свой протест, им нужен экстрим и для этого очень хорошо подходит наш скейтпарк. Наши ребята становятся наставниками и легко находят общий язык с теми, у кого девиантное поведение. У нас свободная атмосфера, дети к нам приходят и видят не того, кто монотонно читает лекции, учит жизни, а молодежь, которая катается на скейтборде, велосипеде. Понятно, что они хотят научиться делать также. И мы это им даём в полном объеме", – поясняет организатор Павел Третьяков.

Теги: мастер-класс , спорт , экстрим
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