В Тюмени проходит бесплатный интенсив по трюкам на самокатах

Бесплатный образовательный интенсив по кикскутеру проходит в тюменском скейтпарке SibSub (ул. Аккумуляторная, 1, стр 1) на этой неделе. Наставники из Москвы, Юрий Акимов и Константин Козлов, рассказывают и показывают участникам множество интересных трюков на самокатах.

Мероприятие проводится в рамках грантового проекта SibSub New Skills при поддержке департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политики Тюменской области, сообщает "Мой Портал".

В скейтпарке молодые люди работают как с обычными детьми, так и с теми, кто требует особого внимания, а также воспитанниками детским домов и многими другими.