Воспитанники ТСК "Прибой" завоевали награды Открытого Первенства Тюмени по танцевальному спорту

Фото пресс-службы СДЮСШОР "Прибой"

Спортсмены ТСК "Прибой" 4 ноября приняли участие в Открытом Первенстве МО г. Тюмени по танцевальному спорту среди ансамблей и спортивных пар, в Межрегиональных соревнованиях по танцевальному спорту среди спортивных пар, завоевав многочисленные награды.

В кубковых соревнованиях Ишимцев Андрей и Дорофеева Кира заняли первое место в категории Дети-1, Европейская программа (3 танца) (E класс), вторые места в категориях Дети-1, Латиноамериканская программа (3 танца) (E класс) и Дети-1, Сокращенное двоеборье (6 танцев) (Открытый класс).

У Евгения Винникова и Снежаны Разлуцкой четвертые места в категориях Дети-1, Европейская программа (3 танца) (E класс) и Дети-1, Сокращенное двоеборье (6 танцев) (Открытый класс), пятое место в категории Дети-1, Латиноамериканская программа (3 танца) (E класс).

У Артемия Черкашина и Данеш Акишевой четвертое место в категории Дети-1, Латиноамериканская программа (3 танца) (E класс), шестое место в категории Дети-1, Европейская программа (3 танца) (E класс).

В массовом спорте золотые медали завоевали Валерия Лаврентьева и Алина Решетникова в категории Дети 10 и мл., 2 танца (W, Cha) (H класс), Артем Столбоваи и Екатерина Бембак в категории Дети 10 и мл., 3 танца (W,S,Cha) (H класс). В сольном состязании в категории Дети 10 и мл., 2 танца (W, Cha) (H класс) золотая медаль у Валерии Лаврентьевой, серебряные медали - у Алины Решетниковой, Марии Сахаровой, Софьи Лукьяновой, Полины Васюк.

В категории Дети 10 и мл., 3 танца (W,S,Cha) (H класс) СОЛО золотые медали у Полины Васюк и Софьи Лукьяновой, серебряная - у Марии Сахаровой, в категории Дети 12 и мл., 2 танца (W, Cha) (H класс) СОЛО серебряные медали у Василисы Стрелиной, Екатерины Голиковой, бронзовые медали у Виктории Широковой, Александры Забалуевой.

В категории Дети 11 и мл., 2 танца (W, Cha) (H класс) СОЛО золотые медали у Валерии Лаврентьевой, Полины Васюк, серебряные медали у Алины Решетниковой, Марии Сахаровой, бронзовые медали у Софьи Лукьяновой, Александры Сбитневой.

В категории Дети 12 и мл., 2 танца (Полька, Вару-вару) (H класс) золотые медали у Тимура Ягудина и Эвелины Быстрицкой, в категории Дети 12 и мл., 2 танца (W, Cha) (H класс) золотые медали у Николая Старикова и Дарьи Сорокиной, серебряные медали у Арины Елфимовой и Марии Гавриной, в категории Дети 11 и мл., 2 танца (W, Cha) (H класс) золотые медали у Валерии Лаврентьевой и Алины Решетниковой и у Артема Столбова и Екатерины Бембак.