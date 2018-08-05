Турнир по мини-футболу памяти Бориса Елькина выиграла команда "Чинги-Тура"

10:11 05 августа 2018
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priboy72.ru
| Фото: priboy72.ru

XXI турнир по футболу 7х7 среди ветеранов, посвящённый памяти ветерана Великой Отечественной войны, судьи всесоюзной категории Б.П.Елькина, состоялся 4 августа на стадионе СК "Строймаш". В соревнованиях приняли участие восемь команд.

На церемонии открытия участников приветствовал Серебряный призёр Олимпийских игр, чемпион мира и Европы по классической борьбе, заслуженный мастер спорта СССР, почётный гражданин города Тюмени Владимир Чебоксаров и полный тезка и племянник судьи, доцент ТИУ, чемпион Европы по баскетболу - Борис Петрович Елькин, сообщили в пресс-службе СДЮСШОР "Прибой".

В упорной борьбе победу одержала команда "Чинги-Тура", на втором месте - команда "Геолог", бронзовым призёром стала команда "Фан-спорт". Команды получили дипломы и кубки, а также памятные подарки от племянников, внучек и правнучки Б.П.Елькина. 

Отметим, в качестве судьи Борис Елькин сопровождал соревнования по хоккею с шайбой и мячом, волейболу, баскетболу и даже спортивной гимнастике, а также параллельно осваивал тренерскую профессию. Под его руководством в 50-60-е годы выступали футбольная команда "Звезда" и хоккейный клуб "Водник", последний под началом Бориса Петровича участвовал в финале Кубка СССР среди молодежных команд.

Теги: ветераны , мини-футбол , СДЮСШОР Прибой , турнир
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