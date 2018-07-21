Формейшн "Вера" откроет в Тюмени более 40 центров спортивного танца

Дети в возрасте от трех до шести лет смогут заниматься спортивными танцами в 41 центре, который откроется в рамках проекта "Формейшн "Вера" Дети" в Тюмени в сентябре 2018 года. Набор детей уже стартовал, сообщает "Тюменская линия".

"Мы взращиваем новое поколение формэйшн с самого раннего возраста, популяризируем танцевальный спорт, делаем его более доступным. Теперь не надо выезжать в ДТиС "Пионер" или Центр спортивного танца, ехать по всему городу и по пробкам, чтобы попасть к нам на занятия. Теперь – сорок один центр по городу будет принимать детей, и учить их танцам", - заявили в своем Instagram представители тюменского ансамбля формейшн "Вера".

Проект "Формейшн "Вера" Дети" поддержало правительства Тюменской области и администрации Тюмени, подчеркнули организаторы.

Коллектив также сообщил своим поклонникам, что команда запустила свой сайт-визитку formationvera.com, где можно ознакомиться с работами знаменитой на весь мир "Веры". В июле 2018 года спортсмены приступили к подготовке новой программы для Чемпионата мира по standard.