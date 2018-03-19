Наталья Кузютина завоевала золото на турнире "Большого шлема"

Тюменка Наталья Кузютина взяла золото на турнире серии "Большой шлем" по дзюдо. Он прошел в Екатеринбурге 17 и 18 марта.

Спортсменка центра "Тюмень-дзюдо", подопечная тренеров Николая Хохлова и Михаила Храмцова завоевала золото в весовой категории до 52 кг, за медали которой боролись 14 лучших представительниц своих стран. Наталья провела три встречи, одолев Дарью Скрыпник из Белоруссии, Александру-Ларису Флориан из Румынии и в финале Эрику Миранду из Бразилии, занимающую на данный момент первую строчку мирового рейтинга IJF.

Этот турнир является рейтинговым, и победа в нем принесла Наталье 1000 очков. Таким образом, спортсменка упрочила свои позиции и входит в пятерку сильнейших в данной весовой категории, сообщает "Тюмень-дзюдо".

Наталья является заслуженным мастером спорта, бронзовым призером Олимпийских игр, трехкратным бронзовым призером чемпионатов мира по дзюдо.

Всего в соревнованиях приняли участие 251 дзюдоист из 34 стран мира.