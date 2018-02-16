Тюменский лыжник Денис Спицов завоевал бронзу на Олимпийских играх в Пхенчхане

Сегодня, 16 февраля, тюменский лыжник Денис Спицов выиграл бронзовую медаль на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане. Спортсмен стал третьим в индивидуальной гонке свободным стилем на 15 км. Золото у швейцарца Дарио Колонья, серебро у Симена Крюгера из Норвегии.

"Денис уже вошел в историю Олимпийских игр, когда 11 февраля в скиатлоне на 30 км на старте попал в завал с Андреем Ларьковым и Сименом Крюгером, но выбрался, набрал темп и финишировал четвертым", — рассказывают в ЦСП72.

21-летний Денис Спицов родом из поселка Вожега Вологодской области. В 2014 году он стал спортсменом ЦСП72 и вошел в сборную команду Тюменской области по лыжным гонкам. Главный тренер — Андрей Иванов. Денис студент Института физической культуры ТюмГУ.

Он неоднократный призер чемпионатов мира среди юниоров, призер чемпионатов России, а также победитель этапов Кубка России и международных гонок FIS.