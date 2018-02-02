ОНФ и Алексей Ягудин организуют для тюменских детей мастер-классы по фигурному катанию

Общероссийский народный фронт 7 и 8 февраля организует в Тюмени мастер-классы с заслуженным мастером спорта России по фигурному катанию Алексеем Ягудиным в рамках проекта "Легенды спорта - детям".

В первый день встреча с именитым спортсменом состоится в спортивном комплексе "Прогресс" (Пржевальского, 33) и продлится с 14:00 до 16:00. Завершится мастер-класс автограф-сессией.

В этот же день Алексей Ягудин посетит зональные соревнования первенства России по фигурному катанию на коньках среди девушек и юношей в СК "Прибой".

Кроме того, все желающие смогут попасть на мастер-класс в рамках массового катания "Звездный полюс" в ТРЦ "Тюмень Сити Молл" 7 февраля в 19:30, а в 20:30 самый современный кинотеатр нашего города "Атмос синема" организует автограф-сессию и в 21:00 покажет фильм "Лёд" - на неделю раньше российского проката.

Алексей Ягудин завершит свое пребывание в городе 8 февраля. В этот день состоится мастер-класс в СК "Прогресс" с 10:00 до 11:30.

Ранее в Тюмени уже состоялся мастер-класс от легенд российского бокса. Тренировку провели многократный чемпион мира и Европы, капитан сборной России по боксу и депутат Тюменской областной думы Евгений Макаренко, заслуженный тренер РСФСР Владимир Черня, заслуженный тренер России и старший тренер сборной страны и ХМАО – Югры Василий Вольф. Помощником известных гостей в показательных выступлениях стал мастер спорта России и международного класса Григорий Николайчук.

"Первое мероприятие в рамках проекта "Легенды Спорта – детям" состоялось в октябре прошлого года, тогда около 200 школьников пообщались с именитыми боксерами и их тренерами. В ноябре прошлого года проект стартовал уже в Перми в формате Недели спорта. Мы будем проводить такие мероприятия регулярно с целью пропаганды здорового образа жизни среди подрастающего поколения. В дальнейшем проект будет развиваться и в других городах России", - подчеркнул куратор проекта "Легенды Спорта – детям", сопредседатель регионального штаба ОНФ в Тюменской области Александр Пересторонин.

Представитель Центрального штаба ОНФ Светлана Галактионова подчеркнула, что проект "Легенды спорта – детям" – мероприятие отнюдь не разовое.

"Речь идет о системной работе по развитию спорта в регионах. Мы держим свое слово, поэтому, как и обещали, проведем мастер-классы с Алексеем Ягудиным в Тюмени", - добавила она.

Напомним, Алексей Ягудин - российский фигурист, заслуженный мастер спорта России, в его биографии не только победа на Олимпиаде, но и звания чемпиона мира и чемпиона Европы, которые он за свою карьеру получал далеко не один раз. Алексей введен в зал славы фигурного катания в США в Колорадо-Спрингс.