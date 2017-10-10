Тюменцы взяли медали всероссийских соревнований по дзюдо в Екатеринбурге

Фото: пресс-служба центра "Тюмень-дзюдо"

На минувших выходных в Екатеринбурге прошли поединки юниоров и юниорок до 23 лет в рамках Всероссийских соревнований по дзюдо, посвященных памяти разведчика Николая Кузнецова. Участниками стали 144 дзюдоиста из Приволжского, Сибирского и Уральского федеральных округов, а также Санкт-Петербурга.

Представители центра олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" завоевали девять медалей. Победителями стали Алена Протасова (до 70 кг, тренер Азат Фаттахов) и Иван Васев (абс. в/к, тренер Алексей Буклаускас). На втором месте — Вероника Зинатуллина (до 63 кг, тренер Магомедшафи Небиев), Ксения Хисматуллина (до 70 кг, тренер Андрей Вуколов), Надежда Ценалис (св. 78 кг) и Игорь Смагин сразу в двух весовых категориях до 100 кг и абсолютной (тренер Татьяна Беляева). Третье место заняли Алина Кулахметова (до 57 кг, тренер Раис Шайхетдинов) и Мария Загваздина (до 63 кг, тренер Андрей Вуколов).