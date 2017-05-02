Юные тюменцы взяли медали Кубка Европы по дзюдо

14:09 02 мая 2017
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На Кубке Европы по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет,  который 28 и 29 апреля прошел в Берлине, отличились представители центра "Тюмень-дзюдо".

В весовой категории до 50 кг, в которой выступили 40 дзюдоистов, победу одержал Георгий Третьяков. Воспитанник Алексея Кочетова провел четыре встречи, где взял верх над спортсменами из Италии, Франции, Казахстана, России. В финале он одолел голландского дзюдоиста.

Бронзу в категории до 73 кг среди 60 спортсменов завоевал тюменец Новруз Новрузов. Воспитанник Магомедшафи Небиева одолел дзюдоистов из Латвии, Франции, Казахстана и Грузии.

В состязаниях участвовали 694 спортсмена из 33 стран мира. Сейчас у тюменцев высокие шансы на участие в первенстве Европы по дзюдо среди спортсменов до 18 лет, который пройдет в Литве в июле.

Теги: кубок , дзюдо
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