Юные тюменцы взяли медали Кубка Европы по дзюдо

На Кубке Европы по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет, который 28 и 29 апреля прошел в Берлине, отличились представители центра "Тюмень-дзюдо".

В весовой категории до 50 кг, в которой выступили 40 дзюдоистов, победу одержал Георгий Третьяков. Воспитанник Алексея Кочетова провел четыре встречи, где взял верх над спортсменами из Италии, Франции, Казахстана, России. В финале он одолел голландского дзюдоиста.

Бронзу в категории до 73 кг среди 60 спортсменов завоевал тюменец Новруз Новрузов. Воспитанник Магомедшафи Небиева одолел дзюдоистов из Латвии, Франции, Казахстана и Грузии.

В состязаниях участвовали 694 спортсмена из 33 стран мира. Сейчас у тюменцев высокие шансы на участие в первенстве Европы по дзюдо среди спортсменов до 18 лет, который пройдет в Литве в июле.