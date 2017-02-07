Тюменский лыжник завоевал золото Всемирной универсиады

11:15 07 февраля 2017
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Российская команда, в составе которой тюменский лыжник Егор Березин, выиграла 6 февраля эстафету 4х7,5 км на Всемирной зимней Универсиаде в Алматы (Казахстан).

Представители России стали лучшими, показав результат 1 час 12 минут 49,3 секунды. Они на 1,8 секунды опередили команду Казахстана, ставшую второй. Замкнули тройку чехи.

В эстафетную четверку вошли: Егор Березин, Валерий Гонтарь, Кирилл Вичужанин и Дмитрий Ростовцев, сообщили в тюменском центре спортивной подготовки.

Теги: Универсиада , биатлон
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