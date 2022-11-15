Как подобрать домашние развлечения для всей семьи и не сойти с ума: разбираем в 5 карточках

Фото: АО «ЭР-Телеком Холдинг»

После долгого и продуктивного дня многие мечтают просто сесть перед телевизором и посмотреть что-нибудь интересное, желательно вместе с близкими.

Но сделать выбор не просто: футбол показывают по спутниковым каналам, мировая премьера новой серии эпохального сериала выходит только в одном из онлайн-кинотеатров, детские мультфильмы и передачи разбросаны по разным сайтам, платформам и телеканалам.

Кажется, чтобы удовлетворить потребности всей семьи и не пропустить ничего нового, нужно не только купить спутниковую тарелку, но и подписаться на все известные онлайн-кинотеатры, а заодно купить телевизор побольше и провести интернет побыстрее.

Чтобы помочь нашим читателям разобраться в море вариантов и не потратить при этом целое состояние, вместе с Дом.ру мы составили простой и понятный гайд из 5 пунктов. Советуем изучить всем, кто любит проводить время перед телевизором.

Хочу больше телеканалов — как это сделать?

Здесь мы не будем говорить о стандартном телевидении с десятком главных каналов. Для того, чтобы угодить семье, каналов должно быть значительно больше: телевизор должен показывать голливудские новинки и классические фильмы, детские программы и мультики, шоу, спортивные трансляции, кулинарные передачи и много чего еще.

Есть несколько опций для увеличения количества каналов. Например, можно приобрести спутниковую тарелку у одного из операторов — это сразу увеличит количество каналов до нескольких сотен. Комплект для спутникового ТВ может стоить по-разному в зависимости от оператора.

Есть и более бюджетный вариант — смарт-приставки. Это небольшие устройства, которые подключаются к любому телевизору через HDMI кабель и фактически превращают его в современный Smart TV. Стоят такие устройства в среднем в 2-3 раза дешевле комплектов спутникового ТВ.

Зачем нужны онлайн-кинотеатры и как выбрать нужный?

Онлайн-кинотеатры — это огромные библиотеки фильмов, сериалов, мультиков, шоу и много чего еще. Их очень удобно смотреть: не нужно ничего скачивать, все доступно практически на любых экранах, у них большой ассортимент и системы персональных рекомендаций.

Но с ними есть одна большая проблема — многие популярные фильмы и сериалы доступны только на каком-то одном из них. Например, "Дом Дракона" выходит на Амедиатеке, "Два Холма" — в Start, а "Эпидемия" только в Premier. Отличный способ познакомиться с ассортиментом площадок и выбрать подходящую — оформлять бесплатные пробные периоды. Так вы сможете получить полный доступ к онлайн-кинотеатру, обычно от 14 до 30 дней.

Тем не менее, многим не хватает только одной площадки — приходится оформлять 2 или 3 подписки. Деньги по ним снимаются в разные дни, уследить за тратами здесь становится довольно сложно. Но есть решение — существуют видео-сервисы, где можно оформить подписку сразу на несколько онлайн-кинотеатров. Это удобно — не нужно переключаться между приложениями, деньги за подписки списываются в один день, да еще и стоит это обычно дешевле, чем оформлять подписки по отдельности.

Выдержит ли интернет?

Набор из нескольких сервисов — цифрового ТВ и онлайн-кинотеатров — действительно нуждается в надежном интернете. Что если отец семейства смотрит выпуск новостей по телевизору на кухне, сын — новую серию сериала на телефоне, маленькая дочь — мультики на планшете, а у жены киновечер с подругами у большого экрана?

Важно понимать, что скоростной интернет нужен не только для развлечений — все мы помним периоды удаленной работы, учебы и видеозвонков. Чтобы сэкономить на надежном интернете, стоит присмотреться к комплексным пакетным предложениям — многие операторы предлагают подключить интернет вместе с другими полезными услугами.

Например, в Дом.ру есть целый набор предложений, в которые входят не только интернет и телевидение, но и подписки на популярные цифровые сервисы от онлайн-кинотеатров до обучающих платформ. Покупать подобные наборы заметно выгоднее, чем брать те же сервисы по отдельности, а заодно таким образом удобно следить за семейным бюджетом — все списания происходят в один день.

Хочется не только что-то смотреть, но и других развлечений?

Если вы ищете чуть более активный способ провести вечер с семьей, то мы советуем присмотреться к играм. Это далеко не только стрелялки и гонки — существует масса игр для всей семьи: викторины, яркие и простые пазлы, бродилки и много чего еще.

Естественно, для игр нужно оборудование. Можно, например, приобрести современную игровую систему, игровую приставку — для них продается множество игр самых разных жанров. Но, к сожалению, это далеко не самые бюджетный варианты.

Если не хочется тратиться на большие системы, то можно снова обратиться к смарт-приставкам для телевизора. Например, с Movix можно скачивать и играть в игры прямо на телевизоре — для этого нужно просто подключить к приставке геймпад.

Сколько всё это стоит?

Все зависит от потребностей и возможностей вашей семьи. Некоторые собирают систему домашних развлечений месяцами или даже годами: новый телевизор и аудиосистема, надежный интернет, игровая приставка и так далее.

На самом деле, организовать все условия для качественных развлечений и семейных вечеров перед телевизором можно и с относительно небольшим бюджетом. Самый оптимальный и удобный вариант — это новая линейка тарифов "Засмотрись" от Дом.ру.

Вот что вы и ваша семья можете получить по цене от 515 до 730 ₽/месяц (промоцена, сумма зависит от выбранных опций и действует шесть месяцев с момента подключения):

- Скоростной интернет от 100 до 500 мбит/с, которого хватит для всех устройств в вашем доме,

- От 1 до 3 подписок на онлайн-кинотеатры — выбрать можно из Иви, Кинопоиск, PREMIER, Start и Амедиатека. Кстати, вы сможете менять набор подписок каждый месяц,

- До 190 каналов интерактивного ТВ — с возможность подключения сервиса паузы, перемотки и ТВ-архивом

- Смарт-приставку Movix в рассрочку — подключайте ее к любому телевизору и смотрите на большом экране кино и сериалы из онлайн-кинотеатров, телеканалы, блоги, мультфильмы и многое другое,

Кстати, с сервисом Movix все это можно смотреть на любом устройстве — планшетах, телефонах и телевизорах со Smart TV. Особенно к этому стоит присмотреться семьям с детьми: в Movix есть специальный детский раздел, который подойдет всем — от малышей до старших школьников. В нем собраны тематические подборки, обучающие и познавательные передачи, мультфильмы и кино, мастер-классы и многое другое.

Не беспокойтесь про установку оборудования: специалисты Дом.ру доставят и установят оборудование в удобное для вас время и научат им пользоваться. Специалисты поддержки заранее помогут вам выбрать подходящий именно для вашего дома роутер и ответят на все ваши вопросы.

Читайте подробности про "Засмотрись" здесь.

Указана плата со второго по шестой месяц при подключении "Доступ в Интернет Дом.ru" и "Цифровое кабельное телевидение "Дом.ru TV. Центр домашних развлечений" по тарифу "Засмотрись 100" и "Mega TV Стартовый" или "Засмотрись 500" и "Mega TV Премиальный", от 1 до 3 подписок (в зависимости от тарифа), покупке приставки в рассрочку на 37 мес. (при отсутствии приставки/приложения Movix на Smart TV (Умном ТВ)), по акциям "Засмотрись Контент", "Засмотрись new. Скидка 50% на 6 мес." с 12.09.2022 по 01.12.2023, далее на других условиях. Услуга "Управляй просмотром" (пауза, перемотка, архив) оплачивается отдельно. Подключение АО "ЭР-Телеком Холдинг" при тех. возможности. Детали на dom.ru