Тюменцам рекомендуют подключать сразу и кабельное ТВ, и Интернет

Осень – время уютных домашних вечеров. Наверняка совсем скоро у каждого появится желание укутаться в теплый плед, согреться кружечкой горячего какао или другого вкусного напитка и погрузиться в любимый фильм или сериал.

Подключить для этого стабильный безлимитный Интернет и кабельное телевидение и в Тюмени, и в Тюменском районе поможет ООО "Русская компания". Провайдер проводит телекоммуникации не только жителям многоквартирных домов, но и частных коттеджей. Услуги компании доступны во многих посёлках по Московскому, а также Салаирскому и Ирбитскому трактам.

Для своих клиентов "Русская компания" предлагает множество разнообразных пакетных предложений "Интернет + кабельное ТВ". Такой подход отличается выгодными ценами, а кабельное ТВ от "Русской компании" - это более 200 каналов: от разных фильмов и сериалов до спорта, музыки, детских передач, путешествий, науки, кулинарии и многого другого.

Для жителей частных домов, располагающихся в черте Тюмени, предусмотрена линейка "Коттедж": кабельное ТВ + Интернет на выбор скоростью от 100 до 500 Мбит/с, стоимость от 700 рублей в месяц. Для владельцев загородных коттеджей предусмотрена тарифная линейка "Слобода": кабельное ТВ + Интернет на выбор от 100 до 500 Мбит/с, стоимость от 1050 рублей.

Для жителей многоквартирных домов действуют следующие пакетные предложения (возможность подключения тарифов скоростью выше 100 Мбит/с необходимо уточнить у оператора связи):

* Линейка "Для своих+" – ТВ + Интернет до 100 Мбит/с за 550 рублей в месяц.

* Линейка "Для своих 200+" – ТВ + Интернет до 200 Мбит/с за 699 рублей в месяц.

* Линейка "#Всёчтонадо250+ТВ" – ТВ + Интернет до 250 Мбит/с за 800 рублей в месяц.

ООО "Русская компания" работает на рынке телекоммуникаций более 25 лет. За это время клиентами провайдера стали тысячи довольных пользователей и множество организаций самой разной величины: Сбербанк, Альфа-банк, Газпром, Тюменский индустриальный институт, Тюменский драматический театр и многие другие. Компания использует в работе исключительно передовые технологии, к примеру, PON – долговечные мультифункциональные и надежные сети, не боящиеся перепадов напряжения и даже ударов молний.

Подробнее о пакетных предложениях от "Русской компании" и условиях подключения можно узнать на официальном сайте провайдера или по телефону: 39-00-39.