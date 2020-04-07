Переживал за содеянное: мужчина явился с повинной после кражи кроликов

В селе Бердюжье мужчина пришел в полицию с повинной спустя несколько месяцев после того, как похитил кроликов. Он признался полицейским, что всё это время переживал за содеянное.
Сообщение о краже двух кроликов с территории двора поступило от местного жителя еще в ноябре прошлого года. Найти вора не удалось. А недавно похититель написал явку с повинной и рассказал полиции, что украл кроликов в нетрезвом состоянии и приготовил их в пищу, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.
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