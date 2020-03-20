Тюменец застал в своей машине угонщика

15:22 20 марта 2020
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Фото: pixabay.com

В Тюмени полиция задержала молодого человека, который пытался угнать чужое авто, чтобы покататься.

Инцидент произошел в районе Верхнего Бора на автостоянке. Злоумышленник пробрался в салон машины через незапертую водительскую дверь и завел авто, замкнув провода. Угнать автомобиль мужчина не успел, ему помешал вернувшийся хозяин машины. Молодой человек успел скрыться, но благодаря записям с камер видеонаблюдения его разыскали.

Молодой человек пояснил, что находился в состоянии алкогольного опьянения и хотел покататься на чужой машине. В отношении него возбуждено уголовное дело за попытку угона.

Теги: угон
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