В Тюмени может появиться улица Стройотрядовская

В областном центре выбирают название для безымянного участка улично-дорожной сети в планировочном районе № 7 "Гилёвский". Городской комиссией по присвоению, изменению, аннулированию наименований рассматривается предложение назвать его "улица Стройотрядовская".

Такой вариант предложило Тюменское региональное отделение Молодежной общероссийской общественной организации "Российские студенческие отряды". В 2019 году движение отмечает 60-летний юбилей и 15-летие современного этапа своего развития. В юбилейный год общественная организация попросила рассмотреть инициативу.

Высказать свое мнение по этому поводу тюменцы могут на портале "Я решаю!".