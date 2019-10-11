В Тюмени может появиться улица Стройотрядовская

13:02 11 октября 2019
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В областном центре выбирают название для безымянного участка улично-дорожной сети в планировочном районе № 7 "Гилёвский". Городской комиссией по присвоению, изменению, аннулированию наименований рассматривается предложение назвать его "улица Стройотрядовская".

Такой вариант предложило Тюменское региональное отделение Молодежной общероссийской общественной организации "Российские студенческие отряды". В 2019 году движение отмечает 60-летний юбилей и 15-летие современного этапа своего развития. В юбилейный год общественная организация попросила рассмотреть инициативу. 

Высказать свое мнение по этому поводу тюменцы могут на портале "Я решаю!".

Теги: опрос , улицы
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