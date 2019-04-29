У автобуса №140 добавились остановки

12:24 29 апреля 2019
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В Тюмени в схему движения маршрута №140 "з-д Медоборудования — с/о Незабудка" были включены остановки "с/о Сосновая поляна" в прямом и обратном направлении и "Сосновая поляна – 2", сообщает Тюменьгортранс. 

Расписание автобуса можно узнать на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт" и по бесплатному номеру телефона справочной службы 8-800-250-0722.

Теги: автобус , дачники , Тюменьгортранс
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