Ишимский пенсионер едва не задушил супругу, решившую с ним развестись

В Ишиме до двух лет лишения свободы может получить 62-летний местный житель за угрозу убийством. К участковому полиции обратилась его жена.

Она рассказала, что муж пришел домой в пьяным и стал предъявлять претензии. Мужчина был не согласен с тем, что жена подала документы на развод. Ишимец набросился на нее с угрозами и начал душить. Женщина сумела вырваться и убежала из дома.

Как сообщили в пресс-службе полиции, мужчина был задержан и дал признательные показания. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.119 УК РФ "Угроза убийством".