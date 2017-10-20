Тюменца с вмонтированным в трость клинком не пустили на прием к приставу

О примечательных находках и их владельцах рассказал работник пропускного пункта тюменской службы судебных приставов. Рамилю Сагдееву доводилось иметь дело с посетителями, которые намеревались пронести в здание УФССП не только травматическое и огнестрельное оружие, но и вещицы пооригинальнее.

Однажды 48-летний тюменец попытался пройти на прием к приставу-исполнителю Ленинского РОСП с тростью, в которую был вмонтирован клинок длиной 13 сантиметров. Рамиль не может объяснить, что подтолкнуло его на детальный досмотр трости: "На вид ничем не примечательный гражданин, думаю, помогла интуиция".

В конце сентября на пункт пропуска пришел посетитель, который представился и предъявил удостоверение фельдъегеря по спецпоручениям Управления специальной связи по Тюменской области. При проверке документов пристав заметил, что срок действия удостоверения заклеен голограммой. В ответ мужчина пояснил, что документ оставил себе после увольнения, как и прежде "предъявляет его везде и нигде еще подобных вопросов ему не задавали". После подтверждения информации удостоверение изъяли, а мужчину передали полиции.

Случай с подложным удостоверением был не первым для помощника дежурного. Ранее пристав выявил тюменца, который пользовался документом друга — следователя прокуратуры Тюменского района.

Как рассказали в пресс-службе УФССП по Тюменской области, Рамиль Сагдеев работает в приставом уже 15 лет, за безупречную службу он был неоднократно отмечен почетными грамотами и благодарностями ведомства.

Фото: r72.fssprus.ru