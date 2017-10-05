В Санкт-Петербурге выпустили ироничные носки про Тюменскую область

Питерский бренд дизайнерских носков St.Friday Socks продолжил серию про города России и выпустил коллекцию "Сердце Сибири", посвященную Тюменской области.

Свой взгляд на Тюмень и Сургут, а также Тюменскую область вообще, марка обратила не просто так: в Ялуторовске - корни основателя бренда Сергея Тонкова, там жили его бабушки и дедушки, родилась мать, и все летние каникулы Сергей проводил в родном городе своих родителей.

В коллекции нет современных символов Тюменской области, зато есть те, которые не меняются годами – степь, леса, нефть и биатлон. Последний также не просто так – мать Сергея Тонкова была профессиональным биатлонистом. Всем, кто уехал или остался, посвящены носки "Рожден в Тюмени" и "Рожден в Сургуте" (Straight outta – можно дословно перевести как "прямиком с улиц…"). Народная шутка "Тюмень – столица деревень", популярная некогда среди студентов, также нашла отражение в коллекции.

"В России много интересных, самобытных и недооцененных городов. Понятно, что внимание практически всегда уделяется федеральному центру. Но многие мегаполисы, в том числе и Тюмень, назвать переферией уж точно нельзя, - комментирует коллекцию основатель бренда St.Friday Socks Сергей Тонков. - На взгляд нашей команды, в самом центре России есть то, о чем можно и нужно рассказывать. Пусть и пока мы взяли самые очевидные ассоциации с родным мне краем. Мы с удовольствием продолжим начинание и открыты к сотрудничеству с локальными брендами и художниками, чтобы расширить ассортимент более современными историями. Пока же, считайте, что коллекция "Сердце Сибири" - мои детские воспоминание о родном для родителей крае".

Носки из коллекции “Сердце Сибири” можно посмотреть на сайте бренда.