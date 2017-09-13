Росгвардия советует проверить сроки действия разрешения на хранение и ношение оружия

С 26 августа открыт осенне-зимний сезон охоты. Любителям охоты необходимо убедиться, что сроки действия разрешения на хранение и ношение оружия не истекли.

В соответствии с федеральным законодательством, регламентирующим оборот оружия на территории Российской Федерации, для продления разрешения на хранение и ношение оружия владельцы оружия должны представить (не позднее чем за месяц до истечения срока действия выданного разрешения) в подразделение лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Тюменской области по месту учета оружия заявление и необходимые документы (подлинники и их копии):

– медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к владению оружием; – медицинское заключение об отсутствии в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов, полученное после прохождения химико-токсикологических исследований наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов; – копию охотничьего билета единого федерального образца (представляются заявителем, которому в установленном законом порядке предоставлено право на охоту); – фотографии размером 3×4 см (в зависимости от количества единиц оружия, подлежащего продлению).

Особое внимание в период охоты необходимо обратить на Правила безопасного обращения с оружием:

1) владелец оружия должен обращаться с оружием так, как будто оно заряжено и готово к выстрелу; 2) приступать к стрельбе из оружия нужно только после изучения его устройства, порядка взаимодействия составных частей, приемов разборки, сборки, заряжения и разряжения, методов прицеливания и ведения стрельбы; 3) проверять каналы стволов до и после стрельбы на наличие в них посторонних предметов и при необходимости удалять их; 4) в случае осечки открывать затвор оружия не ранее чем через 5 секунд во избежание последствий затяжного выстрела при открытом затворе; 5) транспортировать оружие разряженным и упакованным в транспортную тару, футляр или чехол.

Запрещается:

1. Направлять оружие на человека, даже если оно не заряжено, либо в сторону людей, домашних животных, зданий и сооружений, за исключением случаев самообороны. 2. Досылать патрон в патронник ствола силой либо забивать его. 3. Стрелять из неустойчивых положений или одновременно из двух стволов двуствольного оружия. 4. Применять патроны, не предназначенные для стрельбы из данного образца оружия. 5. Осуществлять ношение, транспортирование и использование оружия, а также снаряжение патронов в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического и иного), под воздействием лекарственных препаратов, ставящих под угрозу безопасность владельца оружия и окружающих его людей.

Подразделения лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии оказывают госуслуги жителям региона как на личном приеме в подразделениях, так и в электронном виде на портале www.gosuslugi.ru.

Помимо этого, ведомство осуществляет комплекс проверочных и профилактических мероприятий, направленных на выявление и пресечение нарушений правил охоты, оборота оружия, недопущение фактов утрат и хищения оружия, а также браконьерства.

За нарушение правил оборота оружия предусмотрена уголовная и административная ответственность.

Виды государственных услуг, оказываемые подразделениями лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Тюменской области:

1. Выдача удостоверения частного охранника.

2. Выдача лицензии на частную охранную деятельность.

3. Выдача гражданину Российской Федерации лицензии на приобретение охотничьего или спортивного огнестрельного оружия с нарезным стволом и патронов к нему.

4. Выдача юридическому лицу лицензий на выполнение работ (услуг) по торговле гражданским и служебным оружием и основными частями огнестрельного оружия и (или) реализации (торговле) патронов к гражданскому и служебному оружию и составных частей патронов.

5. Выдача юридическому лицу лицензии на приобретение гражданского, служебного оружия и патронов.

6. Выдача гражданину Российской Федерации лицензии на приобретение газовых пистолетов, револьверов, сигнального оружия, холодного клинкового оружия, предназначенного для ношения с национальными костюмами народов Российской Федерации или казачьей формой.

7. Выдача гражданину Российской Федерации лицензии на приобретение огнестрельного оружия ограниченного поражения и патронов к нему.

8. Выдача гражданину Российской Федерации лицензии на приобретение спортивного или охотничьего огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, охотничьего пневматического оружия и спортивного пневматического оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж и патронов к нему.

9. Выдача юридическому лицу разрешения на хранение и использование оружия и патронов к нему или гражданину Российской Федерации разрешения на хранение и использование спортивного огнестрельного короткоствольного оружия с нарезным стволом и патронов к нему на стрелковом объекте.

10. Выдача юридическому лицу или гражданину Российской Федерации разрешения на хранение оружия и (или) патронов.

11. Выдача юридическому лицу разрешения на хранение и использование оружия на стрелковом объекте.

12. Выдача юридическому лицу, занимающемуся торговлей оружием и патронами, разрешения на хранение оружия и патронов.

13. Выдача юридическому лицу разрешения на ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации гражданского, служебного оружия и патронов к нему.

14. Выдача юридическому лицу или гражданину Российской Федерации разрешения на транспортирование оружия и (или) патронов.

15. Выдача гражданину Российской Федерации разрешения на хранение и ношение охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия, спортивного огнестрельного длинноствольного гладкоствольного оружия, охотничьего пневматического оружия или огнестрельного оружия ограниченного поражения и патронов к нему.

16. Выдача гражданину Российской Федерации разрешения на хранение и ношение наградного оружия и патронов к нему.

17. Выдача гражданину Российской Федерации разрешения на хранение огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны и патронов к нему (без права ношения).

18. Выдача гражданину Российской Федерации разрешения на хранение и ношение спортивного огнестрельного длинноствольного оружия, охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия, используемого для занятий спортом, спортивного пневматического оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж и патронов к нему.

19. Выдача юридическому лицу с особыми уставными задачами разрешения на хранение и ношение служебного оружия и патронов к нему.

20. Выдача гражданину Российской Федерации разрешения на ввоз в Российскую Федерацию или вывоз из Российской Федерации гражданского или наградного оружия и патронов к нему.

21. Выдача юридическому лицу-перевозчику разрешения на перевозку оружия и патронов.

22. Выдача гражданину Российской Федерации лицензии на коллекционирование и (или) экспонирование оружия, основных частей огнестрельного оружия, патронов к оружию.

23. Выдача отдельным категориям военнослужащих и сотрудников государственных военизированных организаций, находящихся на пенсии, а также должностным лицам государственных органов, которым законом разрешено хранение и ношение оружия, разрешения на хранение и ношение огнестрельного короткоствольного оружия и патронов к нему.

24. Выдача юридическому лицу лицензий на выполнение работ (услуг) по хранению гражданского и служебного оружия и основных частей огнестрельного оружия и (или) патронов к гражданскому и служебному оружию и составных частей патронов.

Адрес, режим работы, контактные телефоны подразделений лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Тюменской области:

- Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Тюменской области. Тюмень, ул. 50 лет Октября, д. 109.

Прием физических и юридических лиц осуществляется еженедельно по вторникам и четвергам с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 17:00, а также по субботам с 09:00 до 13:00.

Контактные телефоны: по вопросам оборота оружия 8 (3452) 794-474, 8 (3452) 794-453, 8 (3452) 794-456, по вопросам частной охранной деятельности 8 (3452) 794-451.

- Отдел ЛРР по Тюмени, Тюменскому, Нижнетавдинскому районам. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 48.

Прием физических и юридических лиц в сфере оборота оружия осуществляется еженедельно по вторникам и четвергам с 09:00 до 17:00, а также по субботам с 09:00 до 15:00; прием физических и юрлиц в сфере частной охранной деятельности осуществляется еженедельно по средам и пятницам с 09:00 до 17:00.

Контактные телефоны: по вопросам оборота оружия 8 (3452) 568-816, по вопросам частной охранной деятельности 8 (3452) 568-817, по вопросам готовности документов 8 (3452) 568-819.

- Отделение ЛРР по Вагайскому, Тобольскому, Уватскому, Ярковскому районам.

Вагай, ул. Мира, д. 20, по вторникам и четвергам с 08:00 до 12:00 и с 16:00 до 18:00, а также по субботам с 09:00 до 14:00. Тел. 8 (34539) 2-29-88.

Тобольск, ул. Ремезова, д. 45а, по вторникам и четвергам с 08:00 до 12:00 и с 16:00 до 18:00, а также по субботам с 09:00 до 14:00. Тел. 8 (3456) 24-02-05.

Уват, ул. Речная, д. 62, по вторникам и четвергам с 10:00 до 14:00. Контактный телефон: 8 (34561) 2-87-43.

Ярково, ул. Южная, д. 3, по вторникам и четвергам с 08:00 до 12:00 и с 16:00 до 18:00, а также по субботам с 09:00 до 14:00. Тел. 8 (34531) 2-68-88.

- Отделение ЛРР по Абатскому, Викуловскому, Ишимскому, Казанскому, Сладковскому, Сорокинскому районам.

Абатское, ул. 1-е Мая, д. 38, по вторникам и четвергам с 09:00 до 12:00 и с 14:00 до 17:00, а также по субботам с 09:00 до 13:00. Тел. 8 (34551) 7-96-12.

Викулово, ул. Хлынова, д. 6, в первый и третий понедельник месяца с 10:00 до 14:00. Тел. 8 (34551) 7-96-12.

Ишим, ул. Малая Садовая, д. 51, по вторникам и четвергам с 09:00 до 12:00 и с 14:00 до 17:00, а также по субботам с 09:00 до 13:00. Тел. 8 (34551) 7-96-12.

Казанское, ул. Пушкина, д. 90, по вторникам и четвергам с 09:00 до 12:00 и с 14:00 до 17:00 по субботам с 09:00 до 13:00. Тел. 8 (34553) 4-13-37.

Сладково, ул. Садовая, д. 101 по вторникам и четвергам с 09:00 до 12:00 и с 14:00 до 17:00, по субботам с 09:00 до 13:00. Тел. 8 (34555) 2-37-22.

Сорокино, ул. Первомайская, д. 1 (здание ГИБДД) в первый и третий вторник месяца с 10:00 до 14:00. Тел. 8 (34551) 7-96-12.

- Отделение ЛРР по Аромашевскому, Армизонскому, Бердюжскому, Голышмановскому, Омутинскому, Юргинскому районам.

Аромашево, ул. Ленина, д. 131, по вторникам с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00. Тел. 8 (34545) 2-19-74.

Армизонское, ул. Дзержинского, д. 8, в первую среду каждого месяца с 10:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00. Тел. 8(34546)2-52-85.

Бердюжье, ул. Гнаровской, д. 7, по четвергам с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00. Тел. 8 (34554) 2-28-99.

Голышманово, ул. Комсомольская, д. 87, по средам с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00. Тел. 8 (34546) 2-52-85.

Омутинское, ул. Советская, д. 139, по вторникам, четвергам, субботам с 10:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00. Тел. 8 (34544) 3-13-57.

Юргинское, ул. Центральная, д. 55, в третью среду каждого месяца с 10:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00. Тел. 8 (34544) 3-13-57.

- Отделение ЛРР по Заводоуковскому, Исетскому, Упоровскому, Ялуторовскому районам.

Заводоуковск, ул. Кооперативная д.70, по вторникам и четвергам с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00, суббота с 10:00 до 12:00 и с 13:00 до 15:00. Тел. 8 (34542) 2-33-71.

Исетское, ул. Первомайская д.43, по средам с 10:00 до 12:00 и с 13:00 до 15:00. Тел. 8 (34535) 3-17-95.

Упорово, ул. Володарского д.49, по четвергам с 10:00 до 12:00 и с 13:00 до 15:00. Тел. 8 (34541) 3-10-02.

Ялуторовск, ул. Первомайская д.18, по вторникам и четвергам с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00, суббота с 10:00 до 12:00 и с 13:00 до 15:00. Тел. 8(34535) 3-17-95.