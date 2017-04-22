На несколько дней в Тюмени пустят больше автобусов до Червишевского кладбища

В Тюмени с 22 по 24 апреля два автобуса будут курсировать по маршруту № 121 "ЖДВ — АО "РИУС" — Червишевское кладбище-2".

Расписание автобусов можно уточнить на сайте tgt72.ru или по телефону информационно-справочной службы 8-800-250-07-22.

Напомним, что в родительский день, 25 апреля, на этот рейс выйдет семь автобусов. По маршруту № 32 будут курсировать пять автобусов, а также выйдет на линию садоводческий маршрут № 124.

С 26 апреля автобусы будут ходить по прежнему расписанию.