Жителей Ишимского района приглашают на ярмарки, спектакли и зимние забавы

10:04 31 декабря 2016
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resbash.ru
| Фото: resbash.ru

Интересная и насыщенная программа ждет жителей Ишимского района в новогодние праздники. Будут организованы ярмарки, детские елки, театрализованные представления и зимние забавы.

Для младших школьников пройдут детские новогодние  утренники "Волшебный ключ Деда Мороза"; "Невероятные приключения в сказочном лесу"; "Новогодняя фантазия" и другие. Организуются вечера отдыха для людей с ограниченными возможностями: "Волшебные огни";  "Новый год как кино…".

Для пожилых людей традиционно будут организованы вечера отдыха, ретро-танцевальные программы  "В стиле ретро"; "Однажды в новогодний вечерок". В новогоднюю ночь состоится специальная программа с участием Деда Мороза, Снегурочки и других сказочных персонажей, сообщает областной департамент культуры.   

Теги: ярмарка , Новый Год , досуг
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