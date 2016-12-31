Жителей Ишимского района приглашают на ярмарки, спектакли и зимние забавы

Интересная и насыщенная программа ждет жителей Ишимского района в новогодние праздники. Будут организованы ярмарки, детские елки, театрализованные представления и зимние забавы.

Для младших школьников пройдут детские новогодние утренники "Волшебный ключ Деда Мороза"; "Невероятные приключения в сказочном лесу"; "Новогодняя фантазия" и другие. Организуются вечера отдыха для людей с ограниченными возможностями: "Волшебные огни"; "Новый год как кино…".

Для пожилых людей традиционно будут организованы вечера отдыха, ретро-танцевальные программы "В стиле ретро"; "Однажды в новогодний вечерок". В новогоднюю ночь состоится специальная программа с участием Деда Мороза, Снегурочки и других сказочных персонажей, сообщает областной департамент культуры.