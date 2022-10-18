Четверо экс-полицейских Тюмени отправятся в колонию за мошенничество

Калининский суд Тюмени признал пятерых бывших полицейских виновными в мошенничестве и четверых приговорил к реальным срокам, пятому выписал штраф, по гражданскому иску они должны компенсировать более 2,3 млн рублей потерпевшим.

Следствием и судом установлено, что пять оперативных сотрудников в 2018решили подзаработать на торговцах. Под видом профилактических проверок они приходили в магазины, незаконно изымали алкогольную и табачную продукцию, при этом в протоколах очень занижали количество изъятого. Кроме того, один из осужденных представил в ГИБДД подложный договор купли-продажи на Mercedes-Benz отсутствовавшего в регионе знакомого и переоформил машину на родственницу. Ущерб магазинам превысил 700 тысяч рублей, владельцу автомобиля - 1,9 миллиона рублей, отмечают в облпрокуратуре.

"В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере) и ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в крупном размере). Суд назначил четырем подсудимым наказание в виде 4 лет, 3 лет, 2 лет и 6 месяцев, 2 лет и 6 месяцев лишения свободы соответственно с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, пятому – штраф в размере 300 тысяч рублей в доход РФ", – сообщает пресс-служба СУСК по Тюменской области.

Имущество подсудимых будет под арестом до исполнения приговора в части гражданских исков, который, как указано выше, составил 2.3 млн рублей.