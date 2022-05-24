Тюменца арестовали по обвинению в реабилитации нацизма

В Тюмени 23-летний мужчина обвиняется в реабилитации нацизма и распространении ложной информации о действиях Вооруженных Сил Российской Федерации, по решению суда он арестован.

Следствие завело уголовное дело по ч. 1 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности) и ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма).

По версии следствия, 11 апреля 2022 года обвиняемый под видом достоверных сообщений опубликовал в интернете высказывания, содержащих заведомо ложную информацию о действиях Вооружённых Сил Российской Федерации, а также в рамках проекта "Бессмертный полк онлайн" разместил заявку с фотоизображением нацистского преступника на участие в публичной трансляции, посвященной 9 Мая.

"В ходе допроса обвиняемый дал признательные показания и рассказал следователю СК России об обстоятельствах совершенных им преступлений. Судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщает пресс-служба СУСК по Тюменской области.

Отмечается, что следователями СК проведен осмотр места происшествия, выполняются иные следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.