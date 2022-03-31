Мужчина и ребёнок погибли от отравления газом в Тюмени

Многодетная семья в четверг отравилась газом в Тюмени, глава семейства и один ребенок погибли, мать и двое детей - в больнице в тяжелом состоянии, прокуратура проводит проверку.

На место происшествия выезжал прокурор Ленинского округа города Тюмени.

"В результате отравления газом погиб мужчина и ребенок 11 лет. Женщина и еще двое детей в возрасте 9 лет и 5 месяцев в тяжелом состоянии доставлены в больницу. Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил прокурору Ленинского округа Тюмени провести проверку исполнения законодательства, регламентирующего соблюдение правил при эксплуатации газового оборудования и бытовой техники", - сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Отмечается, что обстоятельства происшествия устанавливаются, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.