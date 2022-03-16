Суд рассмотрит дело о смертельном отравлении метилом трех человек в Тюмени

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 59-летнего жителя Тюмени, обвиняемого по ч. 3 ст. 238 УК РФ в хранении, перевозке в целях сбыта, сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц.

Поддельным алкоголем в бутылках с этикеткой "Царская охота", которым торговал обвиняемый, в январе этого года отравились на смерть три человека.

В ходе предварительного следствия установлено, что с 31 декабря прошлого года до 11 января обвиняемый приобрел не менее 80 бутылок поддельных алкогольных напитков, в составе которых был опасный для жизни метил, для дальнейшей продажи. Напитки с отравой мужчина хранил в салоне своего автомобиля "ВАЗ 21150". "Продукция представляла реальную опасность для жизни и здоровья потребителей, о чем обвиняемый достоверно знал. В результате употребления контрафактной алкогольной продукции, приобретенной продуктовом магазине, расположенном по улице Рижской Тюмени, наступила смерть трех жителей Тюмени 1962, 1963, 1963 годов рождения", - сообщает СУ СК по Тюменской области.

В прокуратуре области уточнили, дело будет рассматривать Ленинский районный суд Тюмени, санкция части 3 статьи 238 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.