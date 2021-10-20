Сотрудники уральского центра МЧС помогают Боровской птицефабрике в ликвидации очага птичьего гриппа

Для оказания помощи по ликвидации и предотвращению распространения высокопатогенного гриппа птиц в Тюменскую область прибыла сводная группировка ФГКУ "Уральский учебный спасательный центр МЧС России", сообщили в регионально вправлении МЧС.

В составе группировки 50 человек, 6 единиц техники, в том числе два мобильных комплекса специальной обработки, высокомодульный мобильный комплекс санитарной обработки и автомобиль радиационно-химической разведки.

Руководство птицефабрики организовало размещение и питание спасателей, выдало им средства индивидуальной защиты.

Карантин по птичьему гриппу на данном предприятии введен постановление губернатора 13 октября. Через три в Тюменской районе объявили режим ЧС в границах поселков Боровский и Андреевский. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Тюменской области.