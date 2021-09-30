Турист из Екатеринбурга ограбил в Тюмени несколько магазинов

09:37 30 сентября 2021
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mvdmedia.ru
| Фото: mvdmedia.ru

 23-летний мужчина, приехавший из Екатеринбурга в Тюмень покупаться с подругой в термальных источниках, отдыхал на деньги, вырученные в комиссионке с ворованных из местных магазинов ноутбука, колонки и моноблока.

О пропаже моноблока стоимостью свыше 50 тысяч рублей в городскую полицию заявили представители магазина сети супермаркетов цифровой и бытовой техники. Сотрудники полиции провели необходимые мероприятия, изучили записи с камер видеонаблюдения, установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался ранее судимый неработающий 23-летний гость города.

Оказалось, что так же, как моноблок, он незаметно вынес из магазина той же торговой колонки стоимостью около 30 тысяч рублей, а из другого – ноутбук стоимостью свыше 60 тысяч рублей. "Похищенное злоумышленник сдал в комиссионные магазины либо сбыл третьим лицам, а вырученные деньги потратил. Общая сумма ущерба составила около 140 тысяч рублей", - сообщили в пресс-службе облполиции.

В отношении подозреваемого  возбуждено уголовное дело о краже, фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Теги: Екатеринбург , кража , полиция , туристы
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