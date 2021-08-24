Жительница Тобольска украла телефон и подарила его внучке

В тобольскую полицию обратилась женщина, которая сообщила, что у нее похитили сотовый телефон на автовокзале. При покупке билета на автобус она положила гаджет возле кассы и забыла его забрать. Когда женщина вернулась, телефона уже не было.

По записям с камер видеонаблюдения полиция установила, кто украл телефон. Другая женщина взяла забытый телефон и уехала на междугороднем автобусе. В селе Карачино Тобольского района ее задержали сотрудники полиции. Она призналась, что подарила краденный телефон внучке.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ "Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину".