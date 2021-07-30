Тюменка лишилась 12 тысяч рублей при продаже свадебного платья

В Тюмени в полицию обратилась 21-летняя девушка, которая рассказала, что хотела продать свадебное платье и попалась на уловки мошенницы.

Объявление о продаже платья тюменка разместила в интернете, с ней связалась неизвестная, сказала, что готова купить его и внести предоплату. Мошенница уговорила девушку написать ей данные банковской карты, включая срок действия и трехзначный номер, якобы для перевода предоплаты. Девушка выполнила все требования и в итоге лишилась 12 тысяч рублей.

Полиция устанавливает личность злоумышленницы, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ "Кража".