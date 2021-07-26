Полиция задержала тюменца, похитившего украшения у пенсионерки

В полицию Тюмени обратилась 63-летняя местная жительница, она сообщила, что у нее похитили два золотых кольца общей стоимостью около 20 тысяч рублей. Как выяснилось, женщина выпивала со знакомым, а после обнаружила пропажу.

Подозреваемого в краже мужчину задержали. Им оказался ранее судимый тюменец 1988 года рождения. Тюменец рассказал, что похитил украшения, когда женщина отлучилась на кухню. Кольца он сдал в ломбард.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области. Санкция статьи предусматривает максимально наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.