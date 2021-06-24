В Тюменском районе задержали мужчин, которые пытались украсть 290 кг металла

Ночью в полицию Тюменского района поступило сообщение о том, что вблизи поселка Богандинский с территории организации неизвестные пытаются похитить 290 килограммов алюминия.

Сотрудники полиции задержали подозреваемых на месте. Как выяснилось, мужчины увидели большое количество алюминия и решили его украсть. За погрузкой их заметил охранник организации и сразу же сообщил в полицию.

Тюменцы 1969 и 1980 года рождения свою вину признали, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Покушение на кражу". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.